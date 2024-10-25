В 2024 году на Урале нашли 70 фальшивых купюр

В Свердловской области за 9 месяцев 2024 года было выявлено 70 поддельных банкнот, сообщает пресс-служба Уральского отделения ЦБ РФ.

Чаще всего встречаются фальшивые купюры крупного номинала – 1000 и 5000 рублей. Но и мелкие купюры – 100 и 50 рублей – также подделываются фальшивомонетчиками. При этом в ЦБ РФ напоминают: вероятность столкнуться с фальшивкой возрастает в тех местах, где нет специальных приборов для проверки подлинности банкнот. Речь идет о мелких магазинах, рынках и заправках.

Банк России напоминает, что для проверки подлинности банкнот можно использовать простые способы, не требующие специальных приборов. Например, следует внимательно осмотреть защитные элементы, проверить водяные знаки и обратить внимание на качество полиграфии. Также рекомендуется обращать внимание на поведение продавца или других людей, с которыми происходит расчет, так как фальшивомонетчики часто пытаются спешно избавиться от поддельных банкнот.

Екатеринбург, Елена Васильева

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