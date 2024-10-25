Синоптики сказали, когда выпадет снег

До конца октября снегопады на большей части территории Свердловской области маловероятны. Снег пойдет позже.

Как сообщает телеграм-канал Уралгидрометцентра, со значительной долей вероятности снежный покров появится в первые дни ноября: сначала на севере, затем на западе Свердловской области. «Согласно климатическим данным, снежный покров устанавливается в первой декаде ноября. В 2023 году снег лёг около 24 октября. В последний день октября высота его в Екатеринбурге была 15 см, правда, в середине ноября он почти сошел при интенсивной оттепели», – отметили в Гидрометцентре.

Если говорить о ближайших днях, то в ближайшие дни в Свердловской области немного похолодает. Температура воздуха 26-30 октября ночью будет -4…+1°, днем +1…+6°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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