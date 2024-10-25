Благоустройство Преображенского парка выполнено на 90%

Первая очередь благоустройства Преображенского парка в Академическом районе может быть завершена досрочно. Как сообщили «Новому Дню» в профильном комитете мэрии Екатеринбурга, на данный момент готовность объекта составляет 90%. Подрядчику ООО «Энергостройсервис» осталось обустроить газоны, установить малые архитектурные формы, посадить кустарники и убрать строительный мусор. После проведения работ на территории парка, прилегающей к улицам Де Геннина и Парина, появятся 37 скамеек, 5 скамеек-качелей, 53 урны и 53 опоры освещения.

Как уточнили в комитете благоустройства, прежние светильники с солнечными панелями были временным решением. Их демонтировали за ненадобностью, поскольку в парке будет уличное освещение от постоянного источника электричества. Также в этой части Преображенского парка будет 68 деревьев и 15 кустарников. К слову, высохшие деревья на другом берегу реки Патрушиха (их высадили во время первого этапа благоустройства) тоже будут заменены. В мэрии указали, что это будет сделано за счет подрядчика в рамках исполнения гарантийных обязательств или эксплуатирующей организации – в зависимости от причины гибели деревьев.

Общая площадь газонов составит 30,2 тысячи квадратных метров, асфальтированных тротуаров – 8463 квадратных метра, дорожек из природных материалов – 4080 квадратных метров. Изначально у благоустроителей была концепция «природного парка», то есть планировалось организовать сеть тропинок из песка, гравия, щебня и других натуральных материалов. Но жители хотели больше тротуаров с твердым покрытием, и их мнение было учтено в работе, отметили в мэрии.

Напомним, второй этап благоустройства Преображенского парка стартовал в мае 2024 года. В 2023 году зеленая зона получила обновление лишь половины территории – от улицы Чкалова до Мехренцева. Теперь преображение ждет участок от улицы Мехренцева до улицы Вильгельма де Геннина, реконструкция которого должна завершиться к 1 июня 2025 года. Однако, судя по темпу работ подрядчика, в мэрии Екатеринбурга ожидают досрочной сдачи объекта.

Общая стоимость работ по муниципальному контракту составила 108,3 миллиона рублей. В том числе в 2023 году – 34,7 миллиона рублей, в 2024 году – 59,8 миллиона рублей, в 2025 году – 13,8 миллиона рублей.

Преображенский парк – один из крупнейших парков в России, общей площадью почти в 50 гектаров. С самого начала проекта комплексного освоения территории «Академический» застройщик АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») целенаправленно создает в районе зеленый каркас, центральное место которого занимает Преображенский парк.

катеринбург, Ангелина Сергеева

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