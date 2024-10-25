Екатеринбуржец стал лучшим бариста в стране

Вчера в Москве завершился всероссийский чемпионат Dalla Corte Cup, где выиграл бариста из Еатеринбурга Кирилл Шляков. Он установил абсолютный рекорд, набрав 225 баллов. Разрыв со вторым местом составил 53 балла.

За звание лучшего бариста России боролись 17 человек, 6 из которых прошли в финал. По словам организаторов чемпионата, в следующем году Шляков представит Россию на международных соревнованиях в Милане. Известно, что лучший бариста работает в одной из кофеен Simple Coffee.

катеринбург, Дарья Деменева

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