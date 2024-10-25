На Урале судят 75-летнюю женщину за попытку убийства квартиранта

В городе Березовский перед судом предстала 75-летняя пенсионерка, которая едва не зарезала постояльца в своей квартире. Будучи в алкогольном опьянении, она несколько раз ударила ножом 52-летнего мужчину. Пострадавший выжил благодаря оперативной помощи медиков.

В полиции пожилая женщина рассказала свою версию случившегося. Весной 2024 года она пустила мужчину пожить у себя, так как тот разругался с женой, и ему некуда было идти. Но вскоре гость начался вести себя неподобающим образом – приглашал приятелей в квартиру и распивал с ними алкоголь. Хозяйке квартиры все это не нравилось, и она конфликтовала с квартирантом. В одной из ссор и произошла поножовщина.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение о преступлении поступило в дежурную часть полиции 10 апреля в 18:10 от медиков скорой помощи. Фельдшер сообщила, что в доме по улице Толбухина в Березовском мужчину ранили ножом в грудь и живот. Задержанная пенсионерка ранее уже была судима за убийство в 2009 году. Тогда суд приговорил ее к 6,5 годам лишения свободы.

Теперь женщине предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство», сообщили в областном СК. Уголовное дело в отношении нее уже начал рассматривать суд.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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