14-летний мотоциклист попал под машину на перекрестке

В поселке Горный Щит автомобиль Subaru Forester сбил 14-летнего мотоциклиста на перекрестке улиц Красная и Шестерекова. Водитель машины поворачивал налево и не уступил дорогу ехавшему прямо подростку.

Как сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга, дорожный инцидент случился 25 октября в 19:10. Пострадавшего мальчика увезли в больницу с различными травмами. Полицейские установили, что ребенок без разрешения родителей взял ключи от мотоцикла KAYO и поехал кататься. В момент аварии он был в мотошлеме. Материалы проверки переданы в ПДН, родителей подростка теперь ждет профилактическая беседа и штраф.

За рулем Subaru был 56-летний мужчина. Водитель прошел медицинское освидетельствование на трезвость. Он привлечен по ст.12.13 КоАП РФ за несоблюдение очередности проезда.

«Госавтоинспекция призывает родителей о контроле и недопустимости управления транспортными средствами несовершеннолетними. Касается это как маломощной техники – квадроциклов, скутеров, байков и мопедов, так и автомобилей. Контролируйте досуг своих детей, постоянно повторяйте правила безопасного поведения на дороге, подтверждая собственным примером», – прокомментировали в ГИБДД.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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