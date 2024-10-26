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Суббота, 26 октября 2024, 14:43 мск

Новости Екатеринбург

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На «Битве роботов» в Екатеринбурге случился пожар

фото: ДИП Свердловской области

В екатеринбургском «Экспо» сегодня проходит чемпионат по битве роботов. Во время одного из поединков случился пожар. Электроробот команды из Перми получил несколько ударом молотом, после чего задымился и вспыхнул.

Чтобы потушить горящий аккумулятор, привлекались сотрудники МЧС. В ведомстве сообщили, что возгорание было на площади 0,5 квадратных метров, никто не пострадал. Организаторы прервали соревнования на полчаса, чтобы привести арену в порядок. Сейчас чемпионат продолжается.

Отметим, что на развлекательном мероприятии присутствуют высокопоставленные федеральные чиновники – министр цифрового развития РФ Максут Шадаев и министр строительства РФ Ирек Файзуллин.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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