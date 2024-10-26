На Сортировке автобус с пассажирами врезался в бетонное ограждение

Сегодня вечером автобус «Нефаз», следующий по маршруту №57 «ДГКБ №9 – Елизавет», попал в аварию. Инцидент произошел на улице Маневровая вблизи дома №9. Как сообщает областная Госавтоинспекция, водитель автобуса потерял управление и наехал на бетонное ограждение.

В момент ДТП в салоне автобуса находилось 10 пассажиров. Двоих пострадавших осмотрели медики, они отказались от госпитализации. Водитель с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

Один из пассажиров автобуса предположил, что водитель заснул за рулем. «Еще на Артинской наехал на препятствие, метров через 200 остановился, вышел из кабины, видно, заспанный был. Далее по Технической, возле ТЦ «Семь ключей» резко ускорился, увеличивая скорость, летел как с ума сошел… Ладно, все живы» – рассказал мужчина изданию E1.ru.

На месте происшествия обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ДПС. Полиция начала проверку.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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