На Широкой Речке загорелись два дачных дома (ФОТО)

Сегодня утром в СНТ «Березовая Роща» загорелись два садовых дома. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 130 квадратных метров.

«Утром 27 октября на пульт пожарной охраны г. Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании в СНТ «Берёзовая Роща». Прибывшие к месту вызова огнеборцы МЧС России установили, что горят 2 садовых домика. В течение двух часов пожар был ликвидирован на площади 130 м.кв. Ведётся проливка и разборка сгоревших конструкций. Информации о пострадавших не поступало», – отметили в пресс-службе ведомства.

На месте работали 12 огнеборцев, были задействованы 4 пожарные машины. В настоящий момент причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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