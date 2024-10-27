Под Ревдой образовалась 3-километровая пробка из-за дорожных работ

На Пермском тракте под Ревдой образовалась 3-километровая пробка. По данным Уралуправтодора, причинами заторов стали дорожные работы и большой транспортный поток.

«На автодороге Р-242 с км 312 по км 315 затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ. Планируйте свой маршрут заранее», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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