На станции метро «Чкаловская» установили новые турникеты

Сегодня ночью в екатеринбургском метрополитене на «Чкаловской» обновили входные турникеты. Эта станция была последняя в очереди по модернизации оборудования.

Также до конца 2024 года на «Чкаловской» опробуют в тестовом режиме оплату проезда по биометрии. Смарт-турникеты будут считывать черты лица человека и посылать сигнал в банк – деньги с личного счета пассажира будут списываться автоматически.

Как ранее писал «Новый День», Екатеринбургский метрополитен начал модернизацию оборудования с конца прошлого года. Современные входные турникеты работают теперь на всех станциях. Турникеты оснащены дисплеями и световыми индикаторами, а створки, пропускающие пассажиров, сделаны из ударопрочного стекла и нержавеющей стали.

На новом оборудовании предусмотрена возможность оплаты проезда банковскими картами, транспортной «Екартой», социальной картой Свердловской области и платежным QR-кодом. с 1 января 2025 года в метро Екатеринбурга перестанут использовать жетоны для оплаты проезда. Вместо них появятся бумажные билеты с QR-кодом – для тех, кто предпочитает платить не картой, а наличными. Таких пассажиров сейчас около 10%.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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