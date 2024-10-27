В Брянской области пресечена попытка прохода госграницы вооруженными ВСУшниками

Киевская сторона пыталась прорваться в Брянской области через госграницу. Об этом в своем тг-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

«В районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района пресечена попытка пересечения государственной границы вооруженной группой лиц», – отметил Богомаз.

Противнику было нанесено огневое поражение.

В отражении попытки прорыва границы приняли участие силы Погрануправления ФСБ по региону, подразделения ВС и Росгвардии.

Брянск, Елена Васильева

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