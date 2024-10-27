российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 27 октября 2024, 20:07 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Брянской области пресечена попытка прохода госграницы вооруженными ВСУшниками

Киевская сторона пыталась прорваться в Брянской области через госграницу. Об этом в своем тг-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

«В районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района пресечена попытка пересечения государственной границы вооруженной группой лиц», – отметил Богомаз.

Противнику было нанесено огневое поражение.

В отражении попытки прорыва границы приняли участие силы Погрануправления ФСБ по региону, подразделения ВС и Росгвардии.

Брянск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия,