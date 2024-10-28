Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с вредным производством в уральском поселке

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о результатах расследования уголовного дела по ситуации в поселке Покровск-Уральский (Североуральский район), где местные жители жалуются на проблемы с экологией.

Как сообщает пресс-служба СКР, в поселке уже много лет работает дробильно-сортировочный комплекс ООО «Уральский щебень», в связи с чем в воздух поднимается большое количество кремниевой пыли, а предельно допустимая концентрация вредных веществ значительно превышена. Кроме того, постоянный шум от круглосуточно работающего предприятия доставляет значительные неудобства местным жителям. В сентябре прошлого года комбинат сбросил вредный отсев в воду карьера, который местные жители используют для купания и рыбалки. До настоящего времени нарушения не устранены.

Ранее ситуация освещалась в СМИ и соцсетях. Бастрыкин поручал представить по ней доклад. В СУ СК России по Свердловской области расследовалось уголовное дело.

Покровск-Уральский, Елена Владимирова

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