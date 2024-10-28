1 ноября на севере области выпадет снег

В ближайшие дни в Свердловской области заметных перемен в погоде не ожидается.

Уралгидрометцентр прогнозирует на 28-31 октября облачную погоду с прояснениями, осадки в виде мокрого снега и дождя вероятны лишь в отдельных районах. Ночью туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 °С, днем 0…+5°.

В Екатеринбурге 28 октября небольшие осадки, 29-31 октября без существенных осадков. Температура ночью -1…-2°, днем +2…+4°.

1 ноября через Пермский край с юго-запада на северо-восток пройдет циклон, под влияние которого попадет западная часть Свердловской области. На крайнем севере и в горнозаводской зоне области пойдет снег (ожидается 2-5 мм). На юго-западе области и в Екатеринбурге осадков будет меньше, юго-восточные районы, скорее всего, останутся вне зоны осадков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube