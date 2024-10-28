Тарифные «хотелки» депутатов отправили на доработку

Депутатские обращения от дум разных городов Свердловской области, в которых народные избранники просят губернатора региона Евгения Куйвашева поднять предельный индекс роста тарифов на услуги ЖКХ, отправили на доработку. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области, которая занимается тарифным регулированием на Среднем Урале, нашла недочеты в документах, отправленных на имя главы региона. «Правки носят скорее формальный характер. Речь не идет про изменение запрашиваемой цифры. Это просто повод чуть оттянуть неизбежное рассмотрение», – рассказал «Новому Дню» депутат одной из муниципальных дум, которой пришли правки от РЭКа.

По словам собеседника агентства, сейчас депутаты должны будут «прогнать» бумагу по тому же пути – сначала через профильный комитет, затем через общее голосование на думе, потом – снова отправить обращение на имя губернатора. На рассмотрение у главы региона будет 30 дней, за которые он должен будет или согласиться с доводами местных депутатов, или оставить все как есть.

Напомним, повысить тарифы на услуги ЖКХ для населения просят депутаты Нижнего Тагила, Полевского, Ревды, Первоуральска и Дегтярска. Источники «Нового Дня» в отрасли отмечают, что это не окончательный список, и вполне вероятно, что в ближайшее время появятся аналогичные решения от мундепов других городов Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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