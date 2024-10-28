Экономисты заявили о замедлении темпа роста доходов уральцев

В первом полугодии доходы жителей Уральского федерального округа росли, но уже в 2025 году темп роста доходов замедлится.

Такой прогноз сделала на пресс-конференции директор Института экономики УрО РАН, д.э.н. Юлия Лаврикова. По ее словам, предприятия округа уже практически достигли предела своих возможностей по повышению зарплаты сотрудников. При этом достаточно высокий уровень инфляции практически «съедает» рост зарплат. Это заметно и по структуре потребления: постоянно растет доля расходов на приобретение продуктов питания. «Ситуация не очень приятная», – отметила эксперт.

Руководитель центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, д.э.н. Ольга Козлова рассказала, что самые высокие средние доходы в УрФО по-прежнему у ямальцев – около 154 тысяч в месяц. Жители ХМАО зарабатывают в среднем 80 тысяч, свердловчане – около 65. Самые низкие доходы у курганцев – менее 40 тысяч рублей в месяц.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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