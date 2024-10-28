На Среднем Урале количество особо тяжких преступлений выросло на 47%

Свердловская прокуратура опубликовала статистику преступлений в регионе за 9 месяцев 2024 года.

В этом периоде было зарегистрировано 36 959 криминальных деяний. Из них к преступлениям небольшой тяжести относятся 46,1%, а 31,9% являются тяжкими и особо тяжкими. Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество особо тяжких преступлений выросло на 47,7%, количество тяжких – на 5,2%. В результате преступных посягательств погибло 420 человек, еще 648 пострадавших получили тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Число преступлений, совершенных с помощью IT-технологий, также растет – за девять месяцев было зарегистрировано 12 958 правонарушений, что больше на 18,2% показателей 2023 года. Из них 41,2% составляют мошенничества, 33,3% связаны с незаконным оборотом наркотиков и 11,8% – кражи.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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