Полпред Артем Жога увлекся книгами уральских писателей

Полпред президента в УрФО Артем Жога заявил, что хочет изучить Большой Урал по книгам местных писателей.

«Подарили книгу известного писателя Алексея Иванова – «Ёбург». Только начал читать, буду делиться впечатлениями. Следующей планирую «Тобол». Но не хочу ограничиваться одним автором. Посоветуйте, что еще почитать, хочу увидеть Большой Урал глазами местных авторов», – написал Жога в своем телеграм-канале. Рекомендации он попросил присылать ему в ВК.

Артем Жога был назначен полномочным представителем Путина в УрФО 2 октября. За три недели на посту новый полпред осмотрел Екатеринбург, съездил в Челябинскую, Курганскую и Тюменскую области, а также посетил ХМАО и Ямал.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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