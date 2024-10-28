Автомобили, техника и незнакомцы: медики напомнили, чего должны опасаться дети

Врачи детской городской клинической больницы № 9 в первые дни школьных каникул напомнили родителям том, что стоит обсудить с детьми, чтобы дни отдыха прошли безопасно и с пользой, сообщили в ДИПе.

«С начала 2024 года в нашу больницу доставлено более 450 детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, половина из которых госпитализированы в специализированные хирургические и травматологические отделения со среднетяжёлыми и тяжёлыми сочетанными травмами. Большинство этих происшествий можно было предотвратить при соблюдении правил дорожного движения и безопасного поведения на улице», – рассказал заместитель главного врача по хирургии ДГКБ № 9 Араик Петросян.

Медики рекомендуют в игровой форме напомнить детям о правилах дорожного движения и о том, как важно их соблюдать.

Не менее важна и безопасность дома. Перед началом каникул стоит повторить с детьми правила обращения с электрическими приборами, газовыми плитами. В квартире на видном месте должны быть телефоны экстренных служб. Хранить лекарства, бытовую химию, строительные инструменты нужно в местах, недоступных детям.

Кроме того, надо напомнить детям, что нужно быть осторожными с посторонними предметами, оставленными на улице, в общественном транспорте, на игровых площадках. Ни в коем случае нельзя самостоятельно трогать и перемещать их. При обнаружении таких предметов необходимо обратиться за помощью к взрослым. Объясните, что под видом игрушек, телефонов, конфет могут скрываться опасные устройства.

Надо также объяснить детям, что не следует разговаривать с незнакомцами на улице, по телефону, на игровых платформах, а также впускать их в дом под видом сотрудников хозяйственных служб или полиции. В случае возникновения подобных ситуации в первую очередь ребёнок должен позвонить родителям, которые объяснят ему, что необходимо делать.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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