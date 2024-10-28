Екатеринбуржцы получат кешбэк за оплату детского питания через СБП

Администрация Екатеринбурга и Национальная система платежных карт (НСПК) вновь запускают акцию по предоставлению кешбэка за оплату детского питания через СБП, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В прошлом году проходила похожая акция. Она касалась школьного питания и пользовалась большой популярностью у екатеринбуржцев. Только за первые 10 дней кешбэк тогда получили более 1700 горожан. Поэтому в 2024 году мы решили повторить успешный опыт, но уже с родительской платой в детских садах. Уверен, что эта акция будет не менее востребованной», – отметил заместитель главы Екатеринбурга Константин Шевченко.

Чтобы получить кешбэк в размере 5%, родителям нужно пополнить Е-карту, к которой привязано питание ребенка, через СБП. Сделать это можно на сайте Е-карта «Школьные сервисы»; или в одноименном приложении (скачать на GooglePlay и AppStore).

Акция стартует уже 1 ноября и будет действовать до 31 мая. Фактически почти весь учебный год плата в детских садах будет на 5 % дешевле.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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