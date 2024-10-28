На здании радиофака УрФУ установят памятную доску в честь рок-группы «Агата Кристи»

Уральский федеральный университет одобрил инициативу разместить на здании РТФ (нынешний институт радиоэлектроники и информационных технологий) памятную доску в честь свердловской рок-группы «Агата Кристи». Об этом сообщил руководитель центра поддержки культурного наследия и традиций «Денежкин Камень» Олег Гененфельд.

Памятную доску планируют открыть в 2025 году. Автором макета стал дизайнер, кинорежиссер и продюсер Олег Ракович, в прошлом участник Свердловского рок-клуба. Сейчас идут технические согласования с вузом.

Напомним, группа «Агата Кристи» была образована в 1988 году братьями Вадимом и Глебом Самойловыми. Первое название музыкальной команды было «РТФ УПИ» – по названию радиофака, где учился Вадим Самойлов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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