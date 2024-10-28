В 36 свердловских школах открылись агроклассы

На Среднем Урале в 36 школах появились аграрные классы. Более 850 свердловских школьников будут изучать современные технологии растениеводства, оказание первой помощи животным, сельскохозяйственную технику, особенности ведения агробизнеса, биотехнологии пищевых производств и переработки сельхозпродукции. По словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анны Кузнецовой, ученики агрокласса самостоятельно для себя выбирают профильный предмет: ветеринарию, биоинженерию, сити-фермерство, инженерные технологии или введение в агробизнес.

Лекции и научные консультации для ребят проводят преподаватели УрГАУ, отметили в департаменте информолитики. Каждый школьник агрокласса в конце учебного года должен защитить проект по аграрной теме на всероссийской научно-практической конференции, а победители смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы.

«Проект «Агрошкола» позволяет не только познакомить ребят с аграрными профессиями и современными технологиями в отрасли, но и выстроить очень важную цепочку взаимодействия «школа – вуз – предприятие». Только в такой триаде мы видим успешное решение вопроса кадрового дефицита», – отметила ректор Уральского государственного аграрного университета Ольга Лоретц.

Ранее «Новый День» писал, что в Свердловской области уже открылись 20 медицинских классов. Кроме того, неделю назад на базе детского сада №27 города Асбеста появился первый в регионе дошкольный медицинский отряд. После детского сада дети могут продолжить обучение в профильном медклассе школы № 24.

Фото ДИП Свердловской области

Екатеринбург, Дарья Деменева

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