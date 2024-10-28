Уралец напал на полицейских, ходивших по домам с профилактической беседой

В Асбесте будут судить 45-летнего местного жителя, который напал на женщин – сотрудниц полиции.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР Свердловской области, днем 6 апреля две сотрудницы МВД обходили жилые дома, чтобы предупредить пенсионеров о телефонных мошенниках. Один из местных жителей повел себя неадекватно. «Он отворил дверь и вступил в диалог с полицейскими, которые поинтересовались у него, есть ли в квартире пожилые люди. В дальнейшем мужчина проявил по отношению к стражам порядка агрессию и применил к сотрудницам МВД физическое насилие», – сообщили в СУ СКР.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что конфликта легко было избежать – если мужчина не был уверен, что его гости действительно полицейские, достаточно было позвонить в дежурную часть и проверить информацию. А теперь ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет за противодействие представителям силового ведомства.

Асбест, Елена Владимирова

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