Центр Екатеринбурга перекроют ради крестного хода

В День народного единства, 4 ноября, в Екатеринбурге пройдет крестный ход. Движение транспорта будет ограничено на один час.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сначала, в 09:00, в Свято-Троицком кафедральном соборе пройдет праздничная литургия. Затем по улицам Екатеринбурга двинется традиционный общегородской крестный ход, который возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Участники прошествуют к Храму на Крови, где состоится праздничный молебен.

В связи с проведением шествия с 11:30 до 12:30 будет оперативно перекрываться автомобильное движение на следующих участках:

– по улице Розы Люксембург, от Свято-Троицкого кафедрального собора до улицы Куйбышева;

– по улице Куйбышева, от Розы Люксембург до Горького;

– по улице Горького, от Куйбышева до Малышева;

– по улице Малышева, от Горького до Пушкина;

– по улице Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;

– по проспекту Ленина, от улицы Пушкина до Толмачева;

– по улице Толмачева, от проспекта Ленина до Первомайской;

– по улице Царской, от Первомайской до Храма на Крови.

Сотрудники УМВД Российской Федерации по городу Екатеринбургу обеспечат охрану общественного порядка, безопасность движения транспорта и пешеходов на пути следования участников крестного хода.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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