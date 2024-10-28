Восстановлены добрые имена 36 обвиненных в дезертирстве погибших «штормовиков»

Военная прокуратура разобралась в запутанной истории: 36 бывших заключенных, подписавших контракт с Минобороны, погибли в зоне СВО, однако командиры почему-то объявили их «СОЧ» – самовольно оставившими часть.

Как рассказал депутат Госдумы Максим Иванов, два месяца назад он получил коллективное письмо от женщин, чьи близкие заключили контракт с Минобороны и ушли в отряд «Шторм». «Парни воевали и, по словам сослуживцев, пали смертью храбрых при выполнении боевого задания. Однако, вместо того чтобы признать факт гибели и пропажи без вести, воинская часть не нашла ничего лучше, чем объявить погибших… самовольно оставившими часть. Причем сделать это за несколько дней до завершения контракта. Мотив такого поступка трудно объяснить. Дезертирство – серьезное преступление, это позор. Поэтому, чтобы разобраться в ситуации направил запрос в военную прокуратуру Южного военного округа. Там разобрались быстро. За что надзорному ведомству спасибо», – написал депутат в своем телеграм-канале.

В настоящее время по всем 36 фамилиям приказы командиров о признании бойцов СОЧами отменены. Семеро признаны безвестно пропавшими. По остальным ведется работа по установлению их статуса: погибли или пропали без вести.

«Знаете, у каждого из этих 36 военнослужащих было свое, непростое прошлое. И не нам давать ему оценки. Но зато теперь можно сказать точно: парни не предатели и не дезертиры, с поля боя не линяли, а честно выполняли воинский долг, верно стояли на защите нашей Родины. И мы защитили их честное имя. Это справедливо», – резюмировал Иванов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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