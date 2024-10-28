Девятилетняя девочка чуть не потеряла палец, играя на детской площадке

В Верхней Пышме 9-летняя девочка получила травму пальца во время игры на детской площадке. Ребенку потребовалось хирургическое вмешательство. Мама девочки считает, что во всем виноват владелец аттракциона и обратилась в прокуратуру.

Как сообщает паблик «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район», все произошло на днях в городском парке «Манин парк». Девочка с разрешения родителей играла на невысоком детском скалодроме. Она зацепилось рукой об острый угол деревянных панелей, ее палец застрял между реек. Спрыгнув с конструкции, девочка получила травму – у нее оторвалась подушечка пальца.

Ребенку оказали помощь в Верхнепышминской ЦГБ. Девочке сделали итальянскую пластику – поврежденный палец пришили к ладони, чтобы была регенерация тканей. Со слов мамы ребенка, потребуется еще одна операция.

Городская прокуратура начала проверку по заявлению матери пострадавшей. «В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению уполномоченными лицами требований законодательства в сфере обеспечения безопасности площадки, на которой расположено игровое оборудование. Будет установлено лицо, ответственное за надлежащую эксплуатацию и содержание данной площадки», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Верхняя Пышма, Ангелина Сергеева

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