В Верхней Пышме прошел большой форум «Zа самбо»

28 октября 2024 года в Верхней Пышме прошел ежегодный региональный форум партийного проекта ВПП «Единая Россия» «Zа самбо».

В мероприятии приняли участие члены Общественного совета «Za самбо», ректоры ВУЗов, начальники департаментов управления образования и педагоги из муниципалитетов Свердловской области.

Площадкой для проведения форума стала школа №25. Именно она является одним из флагманов реализации проекта «Самбо в школу!».

««Самбо в школу» является фундаментальным проектом не только нашего региона, но и в целом страны. Самбо – это национальный вид спорта, который формирует в целом развитую, разностороннюю личность, воспитывает дух патриотизма», – рассказал заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Евгений Бирюк.

На повестке форума оказались лучшие проекты в направлениях «Самбо в школу», «Самбо в ВУЗы», «Самбо в ГТО» и «Самбо в семинарии». О примерах, формах взаимодействия и результатах работы в рамках проекта рассказали передовики ключевых направлений «Zа Самбо»: МАОУ СОШ №25, Уральский государственный горный университет и Екатеринбургская православная духовная семинария.

«Сегодняшний форум очень важен для того, чтобы мы могли обратиться к профессиональной общественности, к педагогическому и спортивному сообществу и заявить о том, что проект «Самбо в школу», в целом проект «Zа Самбо» сильно отличается от других проектов. Мы увидели сегодня, что в Свердловской области проект реализуется, точно отражая его главную цель: сохранение традиционных ценностей, формирование гармоничной личности, уважительное отношение к наставникам, старшему поколению», – рассказала исполнительный директор всероссийского проекта «Самбо в школу!» Елена Ломакина.

Участники Форума посетили мастер-класс по национальной борьбе Алтайский куреш, который провел Антон Брачев, увидели выступления в рамках направления демо-самбо от победителей регионального отбора всероссийских соревнований «Самбо в школу» и творческие номера от воспитанников направления «Адаптивное самбо» и СШ Единоборств.

«Форум собрал представителей разных муниципалитетов. Основные цели и задачи сегодняшней встречи – рассказать и показать, как стать участникам проекта «Zа Самбо» тем, кто в этом реально заинтересован. Хочу выразить благодарность министерству образования и молодежной политики и Минспорта Свердловской области, а также Федерации самбо региона за помощь в организации мероприятия», – рассказал координатор проекта «Zа Самбо» в Свердловской области Алексей Свалов.

Перед началом форума состоялась торжественная церемония открытия интерактивной фотовыставки «Хобби самбистов», рассказывающей о профессиональных спортсменах, чемпионах самбо, тренерах, участниках направлений «Самбо в школу», «Самбо в ВУЗы», «Самбо в семинарии», «Адаптивное самбо».

Церемонию открытия выставки посетили герои фотопроекта: самый титулованный самбист Свердловской области Альсим Черноскулов, двукратный чемпиона мира по самбо Тимур Галлямов, заслуженный тренер России Михаил Суханов, участники направления «Адаптивное самбо», «Самбо в ВУЗы» и «Самбо в семинарии». Экскурсию по фотовыставке для почетных гостей провел Тимур Галлямов. 16 ноября, в День самбо, фотовыставка «Хобби самбистов» будет открыта во Дворце самбо Верхней Пышмы.

Всего региональный форум партийного проекта «Zа Самбо» собрал более 200 участников.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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