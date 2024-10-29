В Екатеринбурге появились улица Александра Демьяненко и переулки Шелковый и Миндальный

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановления о названии новых улицы и двух переулков города.
Как говорится в документе, в поселке Малый Исток проектируемая улица № 40 получила название «улица Александра Демьяненко». Отметим, поблизости находятся улицы, названные в честь других актеров, артистов и режиссеров эпохи СССР – Клавдии Шульженко, Григория Александрова, Марка Бернеса, Сергея Лемешева.
В жилом районе Экодолье в планировочном районе Горнощитский Луч появились переулки Миндальный и Шелковый. Соседние улицы носят названия Абрикосовая, Каштановая и Тисовая.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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