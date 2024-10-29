Три человека погибли, провалившись под осенний лед. В МЧС рассказали, как избежать трагедии

В Свердловской области с начала октября погибли уже три человека, выйдя на первый лед. В поселке Новоасбест провалились и утонули в болоте девятилетние дети – мальчик и девочка. В поселке Черноисточинск жертвой собственной неосторожности стал 69-летний рыбак.

«Толщина льда, чтобы выдержать одного человека, должна быть не менее 7 сантиметров. Для безопасного коллективного выхода на лед нужно более 25 сантиметров. Первый осенний лед очень неоднороден, и на нем легко провалиться. В водоемах могут быть промоины, ручьи – и это не определить на глаз. Поэтому лучше дождаться, когда лед достигнет безопасной толщины», – рассказал на пресс-конференции заместитель руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов.

Наиболее опасны в межсезонье водоемы, на которых расположены энергообъекты. Это Белоярское, Среднеуральское, Верхнетагильское и Рефтинское водохранилища. По словам спасателя, в этих водоемах температурный режим постоянно меняется. Там, где ледовый покров достигает 15 сантиметров, теплое течение всего за сутки может истончить его до 5 см. Люди не могут этого предвидеть и часто проваливаются под лед в «проверенных» местах.

Алексей Морозов советует рыбакам надевать спасательный жилет. Если человек провалится, жилет удержит его на поверхности и не позволит течению утащить под лед. Также есть специальные приспособления – зацепы, которые помогут самостоятельно выбраться из полыньи. Также важно не ходить рыбачить в одиночку, по возможности быть в поле зрения других людей и иметь при себе свисток для привлечения внимания в случае беды. И еще одно правило – не злоупотреблять алкоголем на рыбалке.

Родителям нужно быть бдительными, чтобы предотвратить трагедии на льду с детьми. Особенно сейчас, когда начались осенние школьные каникулы. По словам Морозова, в ближайшие дни ожидаются минусовые температуры, и на водоемах начнется ледостав. Этот процесс привлекает детей, поэтому за ними нужно следить более внимательно.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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