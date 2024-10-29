Екатеринбурженка подала в суд на кавалера, сбежавшего с ее деньгами

В Железнодорожном суде Екатеринбурга рассмотрят иск горожанки к бывшему возлюбленному, который занял у нее крупную сумму, а потом пропал.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, год назад истица познакомилась с мужчиной, у которого были финансовые проблемы – из-за долгов ему заблокировали банковские карты и наложили арест на автомобиль.

Мужчина убедил подругу оформить кредит на ее имя, чтобы он мог рассчитаться с долгами, о существовании которых он раньше якобы не знал. Погашать займ он обещал самостоятельно. Девушка взяла в кредит 300 тысяч рублей и передала деньги бойфренду.

После этого мужчина забрал свой автомобиль со штрафстоянки и сообщил даме, что поедет на север – чтобы поскорее заработать деньги на погашение кредита. Первое время он действительно слал девушке переводы, но суммы были даже меньше ежемесячного платежа по кредиту.

Спустя два месяца мужчина окончательно пропал из поля зрения подруги.

Пострадавшая обратилась в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга с просьбой взыскать с бывшего неосновательное обогащение – 308 319 руб. 63 копеек, а также расходы на оплату государственной пошлины.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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