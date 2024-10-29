Digital-картины, манга и археология: что бесплатно покажут в Екатеринбурге на «Ночи искусств»

В Свердловской области 4 ноября пройдет очередная культурная акция «Ночь искусств». Всего в регионе будут работать около 450 площадок. «Новый День» выяснил, на какие мероприятия пустят бесплатно, и выбрал самые интересные. Так, например, можно будет посмотреть на digital-картины, научиться рисовать мангу и узнать тайны городской археологии.

Музей истории Екатеринбурга

Ночь искусств пройдет на трех площадках МИЕ. Так, в Водонапорной башне на Плотинке в 17:30 состоится авторский поэтический вечер Александры Тильды. В Доме Качки в 18:00 для гостей проведут экскурсию «Вся правда о городской археологии», а в 19:00 покажут пластический спектакль «Как солнце и луна появились». В креативном кластере «Л52» в 18:00 пройдет торжественная презентация обновленного двусветного зала и откроется выставка «Работать и жить. Свердловск».

Библиотека им. Герцена

Большая культурная программа запланирована в Герценке с 18:00 до 22:00. Гостей ждут различные выставки, концерты и мастер-классы по живописи акварелью и гуашью, а также по рисованию манги. Кроме того, специалист по японской культуре расскажет про культуру России в японском комиксе, а сэнсэй японского языка прочитает лекцию «Путь переводчика манги».

Галерея Гардари

В 15:00 начнется экскурсия, где гости смогут познакомиться с визуальными образами картин, их историями, смыслами и кодами. Галерея художественных работ находится при мастерской екатеринбургского художника, культуролога Дениса Гардари. В ней представлены не только живописные и графические произведения, но и авторские работы, выполненные с помощью digital-технологий, а также картины из стекла.

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В этом году Свердловская область принимает участие в акции в одиннадцатый раз, а первая «Ночь искусств» прошла в 2013 году в Москве и Санкт-Петербурге. Культурное мероприятие, где можно узнать побольше о традициях народов Урала или других стран, проходит под девизом «Искусство объединяет». Подробную программу для каждого города региона можно узнать на сайте ИКЦ Свердловской области.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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