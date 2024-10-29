Число многодетных семей на Урале превысило 70 тысяч

В Свердловской области выросло количество многодетных семей и детей, которые в них воспитываются.

Как рассказал на заседании заксо министр соцполитики Андрей Злоказов, к 1 октября количество многодетных семей составило 70 277, детей, которые в них растут – 234 356. Чиновник уточнил, что многодетными считаются семьи, в которых есть трое или более детей младше 18 лет или 23 лет, если они учатся на дневном отделении вузов.

По словам Злоказова, в первом полугодии пособие на проезд в общественном транспорте получили более 46 тысяч семей. Бесплатным питанием в школах обеспечены более 50 тысяч детей из многодетных семей. Компенсацию расходов на оплату жилья и ЖКУ получают 31 тысяча семей. Бесплатными лекарствам по рецептам врачей обеспечены дети из 1363 семей.

Депутаты предложили областному правительству при формировании бюджета-2025 предусмотреть расходы на поддержку многодетных семей в объёме не ниже уровня 2024 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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