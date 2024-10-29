В Качкнаре в карьере БелАЗ наехал на УАЗ «Патриот»

В Качканаре в карьере промышленного предприятия случилось ДТП. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Качканарского ГОКа, 28 октября на рудоперегрузочном пункте Северного карьера рудоуправления автомобиль УАЗ «Патриот» въехал в слепую зону самосвала БелАЗ. В это время тяжелая техника маневрировала перед разгрузкой горной массы. В результате ДТП водитель УАЗа и пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью.

На комбинате создана комиссия, ведется расследование.

«Коллектив и руководство предприятия выражают соболезнования, комбинат окажет необходимую помощь родным погибших», – подчеркнули на предприятии.

Качканар, Елена Васильева

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