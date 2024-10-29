Опекуншу Веронику Наумову, которую судят за убийство ребенка, побили в камере СИЗО

Опекуншу Веронику Наумову, обвиняемую в убийстве пятилетнего опекаемого Далера, избила сокамерница в СИЗО. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» на ссылкой на адвоката Елену Хорову. По ее словам, бытовой конфликт случился в ночь на 29 октября.

«Ее жизни ничего не угрожает. Веронику осмотрели врачи. Они пришли к выводу, что она в состоянии принимать участие в судебном заседании», – отметила Елена Хорова.

Как ранее писал «Новый День», дело Далера Бобиева прошлым летом потрясло весь Екатеринбург. 26 июня Вероника Наумова, в чьей семье мальчик воспитывался последние три года, объявила о пропаже ребенка. Якобы он часто убегал из дома, и на этот раз его найти не смогли. Три дня весь город искал Далера. 29 июня нашли труп мальчика. Оказалось, что ребенок умер еще зимой, его тело хранили в гараже, арендуемом Наумовой.

Сама Наумова на суде заявила, что в смерти ребенка виноват «другой человек». «Я скрыла смерть ребенка, чтобы защитить человека, который мне очень дорог», – сказала она.

По делу Далера уже осуждена сотрудница опеки, которая вместо того, чтобы посетить ребенка в семье, давшей ему опеку, просто поговорила с Вероникой Наумовой по телефону.

Также за истезания мальчика осужден муж Наумовой. Его вернули с СВО, лишили воинского звания и дали пять лет лишения свободы. На суде по убийству, как ожидается, он также примет участие в качестве свидетеля – очно или по видеосвязи.

Екатеринбург, Елена Васильева

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