Куйвашев призвал повысить антитеррористическую защищенность уральских городов

Губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить антитеррористическую защищенность объектов и мест массового пребывания людей в свердловских городах.

Как сообщили в ДИПе, необходимо усилить меры профилактики терроризма на уровне муниципальных образований.

«Вопросы повышения антитеррористической защищенности мы рассматриваем постоянно. Работа в этом направлении ведется не первый год, многое удалось сделать. Вместе с тем коллеги из правоохранительных органов указывают на уязвимость муниципальных объектов перед террористическими угрозами. Сложившаяся ситуация требует от нас дополнительных действий», – сказал Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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