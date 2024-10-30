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Среда, 30 октября 2024, 08:32 мск

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Куйвашев призвал повысить антитеррористическую защищенность уральских городов

Губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить антитеррористическую защищенность объектов и мест массового пребывания людей в свердловских городах.

Как сообщили в ДИПе, необходимо усилить меры профилактики терроризма на уровне муниципальных образований.

«Вопросы повышения антитеррористической защищенности мы рассматриваем постоянно. Работа в этом направлении ведется не первый год, многое удалось сделать. Вместе с тем коллеги из правоохранительных органов указывают на уязвимость муниципальных объектов перед террористическими угрозами. Сложившаяся ситуация требует от нас дополнительных действий», – сказал Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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