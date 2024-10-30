В Екатеринбурге решат, что делать с брошенными на улицах и во дворах автомобилями

В Екатеринбурге разработают порядок эвакуации брошенных автомобилей, которые мешают дорожному движению и уборке улиц.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, выявлять такие автомобили будет комиссия, в которую войдут сотрудники полиции, ГИБДД и администрации района. Если подтвердится, что машина брошена, комиссия проинформирует владельца о необходимости убрать его в семидневный срок. Уведомления будут размещать на официальном портале Екатеринбурга, а также в виде листовки на ветровом стекле автомобиля. Если владелец не объявится, автомобиль эвакуирует организация, которая будет определяться на конкурсной основе.

Документ готовится с учетом опыта других городов, где уже действует такой порядок эвакуации брошенных транспортных средств, в частности, Челябинска и Новосибирска.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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