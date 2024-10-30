Задержаны фигуранты дела о создании экстремистского сообщества

В нескольких регионах России задержаны фигуранты уголовного дела о создании экстремистского сообщества и вербовке в него новых участников.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, задержания прошли в Санкт-Петербурге, а также в Московской, Иркутской, Архангельской областях и в Красноярском крае.

По версии следствия, в 2023 году было создано интернет-сообщество, участники которого размещали в соцсетях ролики, возбуждающие ненависть в отношении отдельных категорий граждан и сотрудников полиции. Аудиторией сообщества были лица, находящиеся в местах лишения свободы. Поддавшись воздействию, они применяли физическое насилие по отношению к другим заключенным и арестованным.

Выйти на след злоумышленников удалось в результате мероприятий, проведенных следователями СКР по Свердловской области совместно с сотрудниками ФСИН и ФСБ.

Проведены обыски, допрашивают свидетелей. Следователи будут добиваться ареста подозреваемых, которым грозит до 10 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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