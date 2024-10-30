С Урала в Азию вывезли почти 2 тонны самоцветов

С начала года с Урала вывезли почти две тонны самоцветов, драгоценных и полудрагоценных камней. По данным пресс-службы Уральского таможенного управления, большая часть ушла в страны Азии. «По сравнению с прошлым годом поставки туда увеличились на 46%», – отметили в ведомстве.

В числе лидеров среди стран-импортеров уральских самоцветов ОАЭ, Китай, Азербайджан. В этом году партии впервые отправлены в Таиланд и на Кипр.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube