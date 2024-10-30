Депутаты оценили готовность старейшей ТЭЦ Екатеринбурга к отопительному сезону (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбургские депутаты провели выездное заседание комиссии по городскому хозяйству на самой старой теплоэлектроцентрали в Екатеринбурге – Свердловской ТЭЦ.

Депутаты оценили готовность ТЭЦ

Станцию начали строить в 1930 году одновременно с Уралмашзаводом. Она должна была полностью закрыть потребности промышленных мощностей и растущего жилого района в электро- и теплоэнергии. Поначалу ТЭЦ работала на торфе, в 1980-х годах полностью перешла на природный газ. Резервным топливом теплоэлектроцентрали служит мазут. В настоящее время Свердловская ТЭЦ обеспечивает теплом 27% жителей Екатеринбурга. От нее запитаны районы Уралмаш, Эльмаш, Сортировка и часть Пионерского поселка.

Сотрудники Свердловского филиала «Т Плюс» провели для городских депутатов экскурсию по станции: показали, как работают котлы, турбины, оперативный пульт управления. Неподдельный интерес народных избранников вызвали экспонаты из музея предприятия, рассказывающие о 90-летней истории городской энергетики.

«Сейчас немодно говорить о немецко-советском сотрудничестве, но это все было, всю историю эту можно посмотреть здесь. Станки, турбины, краны. Советское оборудование все еще работает, и дай бог, чтобы работало и дальше. В филиале «Т Плюс» трудятся профессионалы, многих из которых я знаю лично. Они делают все возможное, чтобы подготовить объекты к отопительному сезону. Пока все работает хорошо», – рассказал председатель комиссии по горхозяйству Александр Колесников.

Председатель думы Анна Гурарий отметила, что профильная комиссия пристально следит за всем, что относится к ЖКХ, потому что от этого зависит комфорт жителей Екатеринбурга. Поэтому, по мнению спикера, такие выездные заседания депутатов очень нужны.

«История ТЭЦ и значимость ее работы для жителей Екатеринбурга очень впечатляет. В целом депутаты должны понимать, откуда что берется, потому что дума принимает ключевые решения, в том числе бюджет. Нам важно знать, что в городе есть вот такие предприятия, которым по 90 лет, а они все еще в строю, и несут тепло в каждую квартиру. Экскурсия была очень полезной, особенно для тех коллег, кто сегодня был на Свердловской ТЭЦ впервые», – поделился первый вице-спикер Екатеринбургской думы Михаил Матвеев.

Энергетики также рассказали, как готовили к зиме старейшую теплоэлектроцентраль. В этом отношении предприятие находится под строгим надзором – все запланированные ремонтные работы выполнены на 100%. Ежегодно на станции проводятся экспертизы промышленной безопасности и тренировки персонала. Паспорт готовности к отопительному сезону Свердловская ТЭЦ успешно получила 14 октября.

«К нам на экскурсии приходят не только депутаты. Мы приглашаем школьников, студентов, практикантов. Станция активно работает с молодежью, за счет чего мы стараемся пополнять наши производственные кадры», – рассказал технический директор Свердловской ТЭЦ Дмитрий Колеватых.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

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