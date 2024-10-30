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Среда, 30 октября 2024, 12:22 мск

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На Главпочтамте начали продавать фарфор

На екатеринбургском Главпочтамте появился стенд с продажей посуды. В том числе в наборе есть фарфоровые изделия. В пресс-службе свердловского филиала «Почты России» кратко прокомментировали новый ассортимент: «Реализация товаров народного потребления на почте – востребованная у наших клиентов услуга».

Напомним, в отделениях «Почты России» продажа розничных товаров, не связанных с почтой, существует уже несколько лет. Компания называет это социальной функцией для жителей деревень и сел, где мало магазинов. Впрочем, почтамаркеты с 2019 года работают и в мегаполисах.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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