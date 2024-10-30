Екатеринбуржцы с утра стоят в очередях в банк «Открытие», чтобы не платить тысячу рублей ВТБ

Ажиотаж с самого утра сегодня наблюдается в отделениях банка «Открытие». Накануне всем клиентам пришло СМС, в котором говорится, что если до 1 ноября карточки не будут переведены в ВТБ, поглотивший «Открытие», с пользователей взыщут абонентскую плату в размере одной тысячи рублей.

«Я получил вечера СМС вечером, и утром пошел в ближайшее отделение «Открытия». Народу было – как в мавзолей, пошел в другое – то же самое. В итоге отстоял в очереди два с половиной часа и перевел карточку в ВТБ. Когда уходил, в очереди по этому же вопросу оставалось человек 10», – рассказал «Новому Дню» один из екатеринбуржцев.

Оператор банка «Открытие» сообщил «Новому Дню», что ажиотаж сегодня наблюдается повсеместно, и необходимо либо лично произвести перевод карты из одного банка в другой, либо через приложение.

Пользователи карточек «Открытия» отмечают, что онлайн у них ничего сделать не получается, приходится идти в банк лично.

Екатеринбург, Елена Васильева

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