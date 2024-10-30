Тесть ночью в лесу застрелил зятя

Житель Свердловской области смертельно ранил своего зятя во время охоты, сообщает ТГ-канал SHOT.

Исходя из предварительных данных, трагедия произошла в Ирбите, когда 60-летний подозреваемый и его 35-летний зять поехали на квадроцикле проверять устроенные ими в лесу для привлечения животных кормушки. В темное время суток зять обронил фонарик, по словам тестя, он начал слезать с квадроцикла, чтобы помочь, и случайно нажал курок ружья. Пуля попала зятю в спину между лопаток, он скончался на месте.

Полиция задержала 60-летнего мужчину, допросила и отпустила под подписку о невыезде. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы по уголовной статье о причинении смерти по неосторожности.

Ирбит, Елена Васильева

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