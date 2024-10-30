Ученые устроят «Вечер научных страшилок»

В Екатеринбурге завтра пройдет «Вечер научных страшилок». В центре муниципальных библиотек на Антона Валека, 12, ученые расскажут про печать органов и стволовые клетки, а также про страхи, связанные с радиоактивными отходами.
Первым выступит доцента Северского технологического института НИЯУ МИФИ, кандидат технических наук Владимир Андреев из Томска (онлайн). За ним – руководитель лаборатории регуляции клеточной сигнализации МФТИ, молекулярный и клеточный биолог Илья Зубарев.
Екатеринбург, Елена Сычева
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