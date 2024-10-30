Работу останавливать не будут: за 7 лет в Екатеринбурге благоустроили 190 дворов (ФОТО)

Сегодня глава Екатеринбурга Алексей Орлов вместе с жителями осмотрел двор по адресу: ул. Софьи Перовской, 113, – последний, благоустроенный в этом году по программе формирования комфортной городской среды (ФКГС).

Новая территория включает в себя и детскую площадку с современными игровыми конструкциями, и зеленые насаждения, и места для взрослых разных возрастов.

Именно этот двор попал в систему мониторинга администрации президента, об этом рассказал Алексей Орлов: «Я сейчас общался с жильцами, с председателем ТСЖ, им был звонок. Спрашивали жителей, все ли их устраивает. Жители сказали, не лукавя, что все нравится. В чем ценность этой программы? В том, что проект делается с участием жителей, уже на стадии проектирования достигается общественное согласие – каким он будет».

Напомним, для того чтобы попасть в программу ФКГС, собственникам квартир надо провести общее собрание, двумя третями голосов принять решение об участии в ней, заказать и утвердить проект благоустройства, после чего передать его на рассмотрение в администрацию района или города. Сами собственники квартир оплачивают минимум 5% от стоимости проекта. Самый простой проект включает в себя дорожки, освещение, малые архитектурные формы. Если люди хотят построить у себя что-то еще, то их доля в финансировании увеличивается.

Например, площадь двора на Софьи Перовской, 113, – почти 16 тысяч кв. м, общая стоимость благоустройства – 33 млн рублей, из них 4 млн рублей собрали горожане. «Я абсолютно уверен, что теперь жители будут следить за площадкой, за ростом деревьев, чтобы никто ничего не ломал. Когда что-то делаешь своими руками, за свои деньги, уже по-другому относишься», – отметил Алексей Орлов.

Добавим, что в программе ФКГС Екатеринбург принимает участие с 2017 года, за это время было благоустроено 190 дворов, включая 16 в этом году. По словам главы города, программа очень востребована. «Дворов очень много. Понятно, что все новостройки уже, как правило, с закрытыми дворами, без автомобилей. Но в жилом фонде ХХ века еще очень многие дворы нуждаются в благоустройстве. Поэтому работу останавливать не будем», – резюмировал глава.

Добавим, что одновременно с новым двором на улице Софьи Перовской появилась просторная собачья площадка – ее строительство организовала администрация Железнодорожного района вместо несанкционированной парковки. Такие объекты в городе также будут продолжать строить.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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