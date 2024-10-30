Скончался бывший директор по персоналу УГМК Виктор Олюнин

Руководство Уральской горно-металлургической компании с глубоким прискорбием сообщает, что 30 октября 2024 года ушел из жизни Виктор Олюнин.

Виктор Олюнин родился 28 июня 1952 года в с. Сажино Красноуфимского района Свердловской области.

Свою трудовую деятельность Виктор Николаевич начал в 1974 году учителем в школе-интернате № 1 города Верхняя Пышма.

В 1975 году В.Н. Олюнин связал свою судьбу с комсомолом. С 1975 по 1977 годы работал секретарем – заведующим отделом учащейся молодежи Верхне-Пышминского горкома ВЛКСМ. После окончания Высшей комсомольской школы с 1979 по 1983 годы трудился в Свердловском обкоме ВЛКСМ начальником отдела пропаганды и культурно-массовой работы.

В 1983 году В.Н. Олюнин возглавил отдел культуры Свердловского горисполкома. В годы больших для страны перемен под непосредственным руководством и при личном участии Олюнина В.Н. в городе Свердловске организован целый ряд значимых культурных событий: открыта «Дискуссионная трибуна», первая в Советском Союзе площадка для свободного обмена взглядами и идеями; проведена первая выставка неформальных художников «Сурикова, 31»; начались широкомасштабные празднования дня города Свердловска.

С 1988 года В.Н. Олюнин занимался преподавательской деятельностью и возглавлял «Библиотечный инжениринговый центр» – площадку для проведения уникальных разноформатных и культурно-просветительских мероприятий.

В 1997 году Виктор Николаевич был приглашен на работу в Акционерное общество «Уралэлектромедь» и назначен на должность директора по работе с персоналом. В 1999 году В.Н. Олюнин стал директором по персоналу Уральской горно-металлургической компании. С 2020 года продолжил работу в должности советника директора по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК».

Все годы работы в УГМК Виктор Николаевич принимал самое активное участие в развитии Компании, используя свой обширный профессиональный и жизненный опыт для организации системы управления персоналом, создания особой корпоративной культуры, которая является объединяющей для тысяч работников и десятков предприятий.

«Каждое порученное дело Виктор Николаевич выполнял на самом высоком уровне, вкладывая в него всю свою душу и энергию. Он всегда был открыт и щедро делился своим человеческим теплом с окружающими. Виктор Николаевич по призванию и по жизненным принципам был Учителем, смело привлекал молодежь к любым производственным, культурным и социальным корпоративным проектам Компании, учил и передавал без остатка свои знания и опыт. Он всегда любил и ценил жизнь.

Виктор Николаевич был профессиональным, мудрым руководителем, неравнодушным, глубоко порядочным и доброжелательным человеком. Благодаря своим высоким профессиональным и личным качествам, преданности своему делу и невероятной трудоспособности Виктор Николаевич навсегда вошел в историю Уральской горно-металлургической компании и жизни многих людей. Для многих из нас уход Виктора Николаевича стал невосполнимой утратой. Мы глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования его родным и близким.

Светлая память о Викторе Николаевиче Олюнине навсегда останется в сердцах знавших его коллег и друзей», – сообщает пресс-служба УГМК.

Прощание с Виктором Николаевичем Олюниным состоится 1 ноября 2024 года.

Екатеринбург, Елена Васильева

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