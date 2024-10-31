В День народного единства у «Почты России» будет выходной

4 ноября, День народного единства, станет выходным для всех отделений «Почты России». В субботу, 2 ноября, почтовые отделения закроются на 1 час раньше обычного, а 3 и 5 ноября будут обслуживать клиентов в обычном режиме.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе «Почты России», 4 ноября почтальоны не будут разносить письма, газеты и журналы. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов.

Для некоторых почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Уточнить актуальный график или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении «Почты России».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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