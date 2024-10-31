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Четверг, 31 октября 2024, 09:31 мск

Новости Екатеринбург

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Пьяная женщина заколола сожителя в эфире «Рен-ТВ»

Кадр с видео «Рен-ТВ»

В Екатеринбурге во время съемки сюжета о плохой работе управляющей компании чуть не произошло убийство. Съемочная группа телеканала «Рен-ТВ» приехала на Донбасскую, 35, – дом обслуживает компания «Лазурит», на которую пожаловались жильцы. Пока телевизионщики записывали в подъезде синхрон с одним из недовольных горожан, из квартиры на заднем плане вышел мужчина с торчащим из спины ножом.

Позднее выяснилось, что его заколола сожительница, которая находилась в состоянии опьянения. Она ударила мужчину ножом четыре раза. Он госпитализирован.

Екатеринбург, Елена Сычева

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