Охотник принял девушку за косулю и застрелил из карабина (ФОТО)

В Байкаловском районе Свердловской области 42-летний охотник застрелил 18-летнюю девушку, приняв ее за косулю. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, трагедия произошла 29 октября. Охотник выстрелил из карабина «Вепрь», рассчитывая попасть в косуль, которых он обнаружил при помощи тепловизионного прицела. Но на линии огня оказалась 18-летняя девушка.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что девушка скончалась в больнице, куда ее доставили сразу после ЧП. Подозреваемый работает водителем в одном из муниципальных бюджетных учреждений и на досуге увлекается охотой.

Байкаловский район, Елена Владимирова

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