13-летний уральский шахматист представит Россию на первенстве мира в Бразилии

В мировом первенстве по шахматам среди юниоров, который проходит в эти дни в Бразилии, принимает участие 13-летний Алексей Прохоров из Верхней Салды. Удачи уральскому юниору пожелал полпред президента Артем Жога.

«Его достижения впечатляют: в прошлом году он в возрасте 13 лет стал чемпионом России, завоевал золотую медаль на чемпионате Азии и занял 12-е место на чемпионате мира в Италии. Сейчас Алексей представляет нашу страну на мировом первенстве в Бразилии, где он единственный участник из Свердловской области среди 17 лучших шахматистов России. Леша, ты – настоящий молодец! Ты достойно представляешь свой родной город, наш Урал и всю Россию на международной арене. Мы гордимся тобой!» – написал Артем Жога в своем телеграм-канале.

Добавим, Алексей Прохоров – воспитанник шахматного клуба «Дебют» корпорации «ВСМПО-Ависма». В первом туре первенства 29 октября Алексей играл против спортсмена из Монголии и одержал победу. Впереди у него еще 10 игр.

Верхняя Салда, Елена Владимирова

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