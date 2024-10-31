Уральцы перестали есть галлюциногенные грибы

Уральцы перестали употреблять галлюциногенные грибы, по крайней мере, число обращений к медикам с отравлениями псилоцибе сократилось почти до нуля. В прежние годы на сентябрь и октябрь приходился пик загрузки токсикоцентра такими пациентами. Причем, как правило, это были молодые люди, которые самостоятельно отправлялись в леса на электричках и там собирали галлюциногены.
Отметим, помимо смертельных ядов, грибы содержат вещества, которые нарушают работу мозга, негативно влияя не только на поведение в момент наркотического опьянения, но и на интеллект. При употреблении развиваются психозы, личность деградирует.
Екатеринбург, Елена Сычева
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